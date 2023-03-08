معتز بالله عبدالفتاح يعتذر لـ مرتضى منصور: اتمنى لما يخرج يكون أقل إثارة





اعتذر الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، لـ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، قائلًا: "أتمنى له صادقًا، أن يكون بخير، وألا يصيبه أي مكروه، وأن يخرج من محبسه في أحسن صحة وحال وأن يكون إسهامه في الحياة العامة أقل إثارة للجدل".

وأضاف عبد الفتاح، في تغريدة عبر صفحته على "فيسبوك": "أحد الأصدقاء المقربين مني (وبالمناسبة هو أهلاوي) لفت نظري إلى أنني جانبني الصواب في بعض تعبيراتي عند حديثي عن المستشار مرتضى منصور؛ وهو أمر أنا لا أقبله قطعًا، لا سيما أن الرجل في محبسه وغير متاح له فرصة الرد".

وتابع الإعلامي: يا رب كلنا كمصريين نشجع الزمالك يفوز أمام الترجي التونسي اليوم؛ لأن التعادل أو الهزيمة لا قدر الله، تعني خروج الزمالك من البطولة؛ وهذا ما لا نريده كمصريين.

وقضت محكمة النقض، في الخامس والعشرين من فبراير الماضي، رفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل، والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.