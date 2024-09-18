الأربعاء 18 سبتمبر 2024
توقيت مصر 15:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد 13 سنة بالحجاب.. حلا شيحة تصدم الجميع بصور عارية

شقيق ضحية أحمد فتوح: اللاعب "مستفز" ولن نقبل بالصلح لهذا السبب

صدمة.. طفل يقتل أسرته بالكامل بسلاح ناري لسبب غريب

"نيويورك تايمز" تكشف كيف فجّرت إسرائيل أجهزة "البيجر" وما علاقة تايوان

مصر تستعد.. الإعلام العبري يرصد صواريخ باليستية مصرية في جبال سيناء

ضجة بالعراق.. القبض على مسؤولين كبار بينهم سيدات بعد ظهورهم في فيديوهات جنسية

مقتل أول مجندة في غزة.. كمبن للقسام يوقع 10 جنود إسرائيليين برفح

واعظ مسيحي يُكفّر الفنانة شيرين ثم يعود ويعتذر.. ما القصة؟

مظهر شاهين: أتحدى أي حد يجيب فتوى تحريم التعزية في الكلاب

سقوط سفاح النساء بالغربية.. عاشر 5 فتيات ثم قطعهن أشـ.ـلاء

مظهر شاهين: أتحدى أي حد يجيب فتوى تحريم التعزية في الكلاب

مظهر شاهين
ا
الأربعاء، 18-09-2024 08:30 ص

 

 

علق الشيخ مظهر شاهين، على سبب تقديمه التعزية في وفاة كلبة الفنان خالد الصاوي، قائلًا:" قلبي اتخلع من مكانه".

 

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" تفاصيل"، والمذاع على قناة" صدى البلد 2"، أن الحزن على الفقدان هو تعبير عن الرحمة التي أودعها الله في قلوب البشر، والإسلام دين الرحمة لكل مخلوق أليف.

 

وأضاف:" أن التعازي في الإسلام تكمن في الذهاب لأي شخص فقد حبيبا له أو وقع عليه أي ابتلاء في حياته، فالهدف من التعزية المواساة ورفع الحالة المعنوية للشخص في ابتلائه، فإننا نعزي الأحياء وليس الأموات.

 

واستشهد شاهين، بقول الله-تعالى-في سورة الأعراف،" قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ".

 

كما أن النبي-صلى الله عليه وسلم-جاء بالرحمة للبشرية جمعاء، قائلًا" الإنسان الذي لا يحمل الرحمة في قلبه لا يحمل إسلاما في قلبه".

 

ووجه شاهين عن التعزية التي قدمتها للفنان خالد الصاوي في وفاة كلبته لكل من علق على الأمر بأن يردوا عليا بفتوى تفيد حرمانية ما فعلته، موجها سؤاله إلى الأزهر الشريف والأوقاف والإفتاء حول مواساة أي إنسان فقد عزيز لديه سواء كان إنسانا أو حيوانا أو طائرا، هل تجوز مواساته أم لا تجوز.

 

وأكمل: أعلم الإجابة التي سترد بها هذه الهيئات الدينية التي تحمل معنى الإسلام الحقيقي والتي ستحمل كل الرحمة في الرد، للمرة الثانية أقدم التعازي للفنان خالد الصاوي في وفاة كلبته.

 

إقرأ ايضا

ه

بعد 13 سنة بالحجاب.. حلا شيحة تصدم الجميع بصور عارية

Capture

شقيق ضحية أحمد فتوح: اللاعب "مستفز" ولن نقبل بالصلح لهذا السبب

screenshot_20240917_173035_gallery_1

صدمة.. طفل يقتل أسرته بالكامل بسلاح ناري لسبب غريب

أخبار متعلقة

images

مظهر شاهين يعزي خالد الصاوي في وفاة كلبته