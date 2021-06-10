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مظلي يقفز في أرض الملعب.. وصدمة بين اللاعبين

مظلي يقفز في أرض الملعب
مظلي يقفز في أرض الملعب
Native
الخميس، 10-06-2021 02:35 م
أصيب لاعبو مباراة في دوري الدرجة الخامسة لكرة القدم ببولندا بالصدمة عندما تفاجئوا بمظلي يهبط في أرض الملعب أثناء سير المباراة.

وقع الحادث الغريب من نوعه خلال المباراة بين أوليمبيا إيبلاج وبيسا بريمافيرا باركزيو يوم الأحد، مما أدى إلى توقف اللعب.


وأظهر مقطع فيديو، الرجل الذي كان يرتدي بدلة قفز سوداء وخضراء، وهو يطير فوق أرضية الملعب قبل أن يهبط في دائرة المنتصف.

ونظر اللاعبون المذهولون من كلا الفريقين إلى المظلي الذي استجمع بدوره رباطة جأشه بعد هبوطه المفاجئ، بينما لوح الحكم ببطاقة صفراء في اتجاهه، وفقًا لصحيفة "ديلي ستار".

وفي حين كان رد فعل المظلي بهدوء على الحادث، حيث حاول تجاهل الموقف.

وشوهد لاحقًا رجلاً يجري على أرض الملعب لمساعدته قبل أن يغادرا الملعب معًا.


من اللافت للنظر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقاطع فيها أحد المظليين مباراة كرة قدم. في عام 2013، هبط مظلي شارك في استعراض خيري للقفز بالمظلات على أرض الملعب خلال مباراة في الدوري الإنجليزي بين سالزبوري سيتي وتشيستر.

أوقف الحكم المباراة، واصطحب المظلي المرتبك بعيدًا وسط هتافات من 900 شخص داخل استاد ريموند ماكنهيل.

ووصف داني هيجينبوثام، نجم ستوك سيتي وساوثهامبتون السابق، والذي كان يلعب في صفوف تشيستر في ذلك الوقت، الواقعة بأنها واحدة من أغرب الحوادث في مسيرته بأكملها.


وقال على موقع "تويتر": "الشيء الأكثر غرابة الذي رأيته في ملعب كرة قدم حدث اليوم.

في منتصف الشوط الثاني من العدم هبط مظلي على أرض الملعب. لا توجد فكرة عن المكان الذي كان من المفترض أن يهبط فيه لكنه ضرب الأرض بقوة".
 

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