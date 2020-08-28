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مظاهرة لبائعات الهوى «على السرير» أمام برلمان ولاية ألمانية

مظاهرة لبائعات الهوى «على السرير» أمام برلمان ولاية ألمانية
مظاهرة لبائعات الهوى «على السرير» أمام برلمان ولاية ألمانية
 
الجمعة، 28-08-2020 05:06 م فتحي مجدي
تظاهرت بائعات الهوى في ألمانيا، من خلال محاكاة الجماع على سرير في الهواء الطلق، للمطالبة بإعادة فتح بيوت الدعارة، بعد إغلاق دام لشهور بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشوهد زوجان يرتديان ملابس كاملة، ويضعان كمامة الوجه، وهما في وضعية الجماع، خارج برلمان ولاية دوسلدورف مع لافتات كتب عليها" "الضوء الأحمر قيد التشغيل" و"العمل الجنسي هو عمل حقيقي".

وتم حظر العمل بالدعارة، وهو أمر قانوني ولكنه منظم في ألمانيا، في مارس الماضي في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا، وفقًا لصحيفة "ديلي ستار". 

ويكافح العديد من العاملين في بيوت الدعارة ماليًا، وخاصة المهاجرين الذين لا يحق لهم الحصول على إعانات البطالة.

وقالت نادين كوب: "نحن ببساطة نطالب الحكومة الإقليمية بالاستماع إلينا، ولهذا السبب نحن هنا، حتى يروا أننا مجرد أشخاص عاديين".

وأضافت: "لقد أنشأنا عملاً عاديًا تمامًا ونحن الآن نخشى على وجودنا وهويتنا. تكرس المادة 12 الحق في حرية اختيار المهنة". وأشارت إلى أن "هذا هو الحق الذي نمارسه ونطالب به".

ويقول العاملون في بيوت الدعارة العاطلون عن العمل، إن بيوت الدعارة يمكن أن تتضمن بسهولة تدابير السلامة التي تتبناها الصناعات الأخرى، بما في ذلك استخدام أقنعة الوجه والتهوية وتسجيل معلومات الاتصال بالزوار.

وسمحت السلطات في ولايات ألمانية أخرى، بما في ذلك برلين وبافاريا وتورينجن، لبيوت الدعارة باستئناف عملها بموجب إرشادات السلامة.

وأضافت كوب: "في الوقت الحالي أحصل على إعانة بطالة ولدي بعض المدخرات. في بعض الأحيان نحصل على تبرعات ولكن بصرف النظر عن ذلك، لا شيء، صفر".

وتابعت: "والأمر أسوأ بالنسبة للمهاجرين لأنهم غير مسجلين هنا، لكنهم ما زالوا يدفعون الضرائب ولا يحصلون على أي شيء على الإطلاق". وأضافت متسائلة: "ليس من الصواب معاملة الناس بهذه الطريقة".

ويجب على عملاء بيوت الدعارة في برلين ارتداء الأقنعة وملء الاستمارات بمعلومات الاتصال الخاصة بهم ويقتصرون على الحصول على التدليك الجنسي.

وقالت جانا (49 عامًا)، العاملة بمجال الدعارة، لموقع "ذا لوكال": "أنا أفضل الخدمة الجنسية، كما أن زبائني يفعلون ذلك. عندما تقوم بالعمل لمدة 20 عامًا ويكون لديك موظفون منتظمون يمكنك اختيار الشخص الذي ستأخذه".

وأضاف: "إذا كنت لا تحبه، تعيده عبر الباب. أنا لست خائفًا على الإطلاق - أنا سعيد فقط".
 

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