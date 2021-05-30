مظاهرات في إثيوبيا للمطالبة بملء السد

الأحد، 30-05-2021
07:23 م
محمد فضل
انتقد متظاهرون مؤيدون للحكومة الإثيوبية الولايات المتحدة، اليوم الأحد، لفرضها قيودا على المساعدات التي تقدمها لأديس أبابا على خلفية الصراع في إقليم تيغراي.
جاء هذا في مسيرة حاشدة نظمتها السلطات لإظهار الدعم الشعبي لمواقفها، بحسب "رويترز".
وشارك في التظاهرة ما يزيد على 10 آلاف شخص بعضهم يحمل لافتات مكتوب عليها شعارات باللغة الإنجليزية والعربية والأمهرية.
وتضمنت الشعارات: "الولايات المتحدة أظهري لنا حيادك"، و"إثيوبيا
ليست بحاجة إلى مراقب"، و"املأ السد"، في إشارة إلى سد النهضة
الذي تبنيه على منابع النيل وسط معارضة مصرية وسودانية.
وخاطب أدانيتش أبيبي رئيس بلدية أديس أبابا المسيرة التي نظمتها وزارة الشباب، قائلا: "لن نركع أبدا... الشروط الاستباقية وقيود السفر التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها غير مقبولة تماما. إنها بحاجة للتصحيح".
وكانت المسيرة أكبر من التظاهرات التقليدية المؤيدة للحكومة، والانتقاد للحكومة الأمريكية فيها كان محدودا.