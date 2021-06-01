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مطلوبة في «بيت الطاعة».. هالة صدقي تتسلم إنذارًا على يد مُحضر من زوجهاؤ

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هالة
Native
الثلاثاء، 01-06-2021 09:52 ص

أوضحت الفنانة هالة صدقي، أنها مطلوبة للخضوع في “بيت الطاعة”، بعدما تلقت إنذارا على يد محضر من قبل زوجها.
وشاركت “صدقي”، صورة للإنذار الذي تلقته على يد محضر من قبل المحكمة، بناء على إنذار من زوجها السيد سامح سامي زكريا، الذي يطالبها بالدخول في الطاعة.
وعقبت هالة صدقي على الإنذار الذي تلقته قائلة “خبر سيئ لكل اللى تقدموا لي.. فالزوج طلبني في بيت الطاعة.. مع أنه الشهر اللى فات عمل فيديو وطلقني فيه”، مشيرة إلى كونه يتواجد في الولايات المتحدة الأميركية وهي تتواجد في مصر، وبالتالي فمن الممكن أن تقضي الطاعة “Online” في سخرية مما يحدث في هذا الأمر.
وواصلت هالة صدقي السخرية مما يحدث، قائلة: “استأذنكم عشان أنزل اشتري الطشت والجلابية.. بس حد عارف ممكن أجيب الولاد ولا لا.. مقولة غراب البين طلعت كذب.. مفيش فراق ولا حاجة”.
فيما وجهت رسالة إلى كل من تقدموا لها للزواج، موضحة أنها ستقوم بالإعلان عن الطلبات الجديدة بعد أن تفض الاشتباك الذي وقعت فيه مؤخرا، لتكون آخر كلمة لها هي “المسخرة بعينها”.
 

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