«مطلعش راجل».. ممرضة تخلع زوجها في محكمة الأسرة

الأربعاء، 20-04-2022
10:08 ص
أقامت
"ميرفت. ع"، 30 سنة، ممرضة
، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة فى التجمع
الخامس، تطلب فيها خلع زوج
ها، مبررة طلبها "كان نفسي أتجوز راجل.. بينزل
القهوة وانا بحاسب على المشاريب".
تقول
"ميرفت" في دعواها، إنها تزوج
ت "صالح. م"، 39 سنة، نقاش، منذ
سنة، مشيرة إلى أنها منذ زواجهما وهي تحاول تغيير شخصية زوج
ها حتى يصبح "قد
المسؤولية" لكنه يرفض التغير.
وأضافت
الزوج
ة أنها جلست مع زوج
ها تناقشه في طريقة حياتهم الزوج
ية، فلم يأخذ حديثها بعين
الاعتبار، فتأقلمت مع حياتها الزوج
ية التي دامت 3 سنوات دون إنجاب أطفال.
تروي
الزوج
ة لحظة انفصالها عن زوج
ها: "خرجت من الشغل وطالعة البيت، فوجئت بمصاريف
مشاريب على زوج
ي بالقهوة وقال لصاحبها الفلوس سبتها مع مراتي خدها منها"،
مضيفة "دفعت 800 جنيه حق المشاريب على زوج
ي".
وأشارت
إلى تعرضها للضرب من زوج
ها بسبب تأخرها في دفع الدين، فطلبت منه الطلاق لكنه رفض.
وبعد
3 أشهر من ترك منزل الزوج
ية، لجأت الزوج
ة إلى محكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع تحمل
رقم 408 لسنة 2021، وما زالت الدعوى منظورة حتى الآن.