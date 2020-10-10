مطربة مشهورة تتسبب في أزمة مرورية حادة

السبت، 10-10-2020
11:02 ص
المصريون
حالة من الازدحام والازمة المرورية انتشرت في شوارع
منطقة التجمع الخامس
مساء امس، وتحديداً بجانب مركز المنارة
للمؤتمرات الدولية بسبب حفلة المطربة "انغام" التي تعد الاولى لها بعد فترة طويلة
من الغياب منذ انتشار فيروس كورونا، حيث تزاحم الكثير من الجمهور من اجل حضور
حفلها، رغم التأكيد على الاجراءات الاحترازية.
ورافق أنغام في إحياء الحفل المايسترو هاني فرحات، والذي
انطلقت منذ فترة شائعات عن ارتباطهما بعد انفصالها عن زوجها السابق الموزّع
الموسيقي أحمد إبراهيم.
وقدمت أنغام في الحفل مجموعة من أغانيها المميزة بدأتها
بأغنية "بحبك وحشتيني"وسط حضور كامل العدد، وقدّمت بعدها "حالة
خاصة جدًا"، "عمري معاك"، "يا ريتك فاهمني"، "أهي
جت"، "عرفها بيا"، "بحبك وبرتحالك" وغيرها من الأغاني
التي لاقت نجاحاً كبيراً طوال مشوارها الفني.
يُذكر أن آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة
جدا"، وضم 14 أغنية، أبرزها: "هتقول لربنا إيه"،
"حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك في أيامي"،
"ولا دبلت"، "مطمنة"، "ياريتك فاهمني".