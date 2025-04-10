مطالب برلمانية بإقالة وزير التعليم بعد وفاة مسؤول كبير بسببه

تسببت الزيارة المفاجئة لمحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم لبعض المدارس في محافظة المنوفية، في وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية أسامة البسيوني بسبب توبيخه وتهديده.

تعدي لفظي

وتقدم عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب هاني خضر، ببيان عاجل إلى الحكومة وذلك بعد وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية إثر زيارة مفاجئة قام بها وزير التربية والتعليم. وأكد خضر في بيانه أن الزيارة شهدت تعديا لفظيا على المدير أمام العاملين بالمدرسة، مما أدى إلى وفاته.

سوء إدارة وغطرسة

ووصف النائب تصريحات الوزارة بأنها "تعكس الغطرسة والكذب وسوء الإدارة"، مطالبا بمحاسبة الوزير واصفا إياه بـ "قدوة سيئة لطلاب مصر"، ودعا إلى إقالته فورا.

إغماء مفاجئ ووفاة

وقالت مصادر في وزارة التربية والتعليم، إن البسيوني تعرض لإغماء مفاجئ أثناء وقوفه، وتم استدعاء الإسعاف، ونقله إلى مستشفى الباجور التخصصي لكنه توفي نتيجة توقف مفاجئ في عضلة القلب لإصابته بأزمة قلبية بسبب توبيخه من الوزير والتهديد بفصله عن العمل.