الخميس 10 أبريل 2025
توقيت مصر 20:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رسميًا.. الدولار يسجل رقمًا تاريخيًا لأول مرة في جميع البنوك

إعلام إسرائيلي ينشر صورًا لانتشار سلاح مصري خطير يظهر لأول مرة قرب فيلادليفيا

ارتدت الحجاب.. أول ظهور لابنة حلا شيحة من زوجها الكندي

مرتضى منصور: حاكموا شيكابالا

أنهى حياتها ووضعها داخل مرتبة وألقاها للكلاب.. جـ.ـريمة حارس عقار المعادي

راحت تنفخ شفايفها ماتت.. ضبط طبيب مزيف بعيادة بالتجمع الخامس

ترامب: الدول "تقبل مؤخرتي" للتراجع عن التعريفات الجمركية(فيديو)

مطالب برلمانية بإقالة وزير التعليم بعد وفاة مسؤول كبير بسببه

الغندور يكشف موعد إقالة حسام حسن من جهاز المنتخب

بعد منشور أثار الجدل.. بيان عاجل من مكتب "عدلي منصور"

مطالب برلمانية بإقالة وزير التعليم بعد وفاة مسؤول كبير بسببه

859
ا
الخميس، 10-04-2025 11:40 ص

 

 

تسببت الزيارة المفاجئة لمحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم  لبعض المدارس في محافظة المنوفية، في وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية أسامة البسيوني بسبب توبيخه وتهديده.

تعدي لفظي

وتقدم عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب هاني خضر، ببيان عاجل إلى الحكومة وذلك بعد وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية إثر زيارة مفاجئة قام بها وزير التربية والتعليم. وأكد خضر في بيانه أن الزيارة شهدت تعديا لفظيا على المدير أمام العاملين بالمدرسة، مما أدى إلى وفاته.

سوء إدارة وغطرسة

ووصف النائب تصريحات الوزارة بأنها "تعكس الغطرسة والكذب وسوء الإدارة"، مطالبا بمحاسبة الوزير واصفا إياه بـ "قدوة سيئة لطلاب مصر"، ودعا إلى إقالته فورا.

إغماء مفاجئ ووفاة

وقالت مصادر في وزارة التربية والتعليم، إن البسيوني تعرض لإغماء مفاجئ أثناء وقوفه، وتم استدعاء الإسعاف، ونقله إلى مستشفى الباجور التخصصي لكنه توفي نتيجة توقف مفاجئ في عضلة القلب لإصابته بأزمة قلبية بسبب توبيخه من الوزير والتهديد بفصله عن العمل.

إقرأ ايضا

67f4e4fe4c59b755064e5c3b

إعلام إسرائيلي ينشر صورًا لانتشار سلاح مصري خطير يظهر لأول مرة قرب فيلادليفيا

Capture

ارتدت الحجاب.. أول ظهور لابنة حلا شيحة من زوجها الكندي

photo_eb23

أنهى حياتها ووضعها داخل مرتبة وألقاها للكلاب.. جـ.ـريمة حارس عقار المعادي