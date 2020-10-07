مطالبات بإيقاف هيا الشعيبي من ممارسة عملها.. فماذا فعلت؟!

الأربعاء، 07-10-2020
06:21 م
المصريون
طالب رواد مواقع التواصل الإجتماعي بإيقاف الفنانة الكويتية هيا الشعيبي
ومنع ظهورها في الدراما التلفزيونية، وذلك بعد إشادتها بأمير قطر لحضوره جنازة أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الصباح واساءتها للمملكة العربية السعودية.
وكانت هيا الشعيبي
قد كتبت على صفحتها " الأمير الوحيد
الذي حضر جنازة والدنا يا جعلها تبطي سنينك" في إشارة واضحة منها إلى عدم
مشاركة باقي قادة الخليج والعالم العربي في الجنازة بعد وفاة أمير الكويت.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خبر يفيد
بصدور أمر إلى القنوات السعودية يقضي بعدم التعاقد مع الفنانة الكويتية. إلا أن أي
جهة رسمية لم تؤكد ذلك، وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وسم
#هيا_الشعيبي الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 22
ألف تغريدة، مؤكدين أن الدراما السعودية كانت السبب في نجاح هيا الشعيبي
الفني.