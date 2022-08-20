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سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم بالبنوك المصرية

الداخلية الكويتية تنشر صورًا للحظة ضبط 20 شابًا وسيدة متلبسين بممارسة الرذيلة