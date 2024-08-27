مصطفى محمد يرفض عرضاً من الدوري السعودي بقيمة 15 مليون يورو

الثلاثاء، 27-08-2024
04:56 م
أشارت صحيفة ليكيب عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء إلى أن اللاعب قد وصله عرضًا من الدوري السعودي بقيمة 15 مليون يورو وهو المقابل الذي وافق عليه نانت سريعاً لإتمام الصفقة، بحسب التقرير ذاته ولكن رفض اللاعب المصري الرحيل.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ناديي وولفرهامبتون الإنجليزي ومارسيليا الفرنسي قد استفسرا مؤخراً عن إمكانية ضم مصطفى محمد
خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكان مصطفى محمد
قد انضم لصفوف نانت على سبيل الإعارة من نادي جالاتا سراي في يوليو 2022 قبل أن يشتري النادي الفرنسي عقده بعد انتهاء فترة الإعارة.
ولم يُشارك صاحب الـ 26 عاماً خلال الموسم الجاري 2024/2025 سوى لمدة 27 دقيقة في مباراتين.