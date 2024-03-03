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مصطفى كامل يبكي على الهواء ويكشف ما حدث لحلمي بكر: ربنا ينتقم منهم

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حلمي بكر
الأحد، 03-03-2024 01:05 م


كشف نقيب الموسيقيين مصطفى كامل تفاصيل بشأن الأيام الأخيرة في حياة الموسيقار الراحل حلمي بكر.
وقال عبر برنامج الحكاية على قناة mbc مصر، إن الفنان حلمي بكر بعد عودته لزوجته زادت المشاكل وعلمت أنه مريض "وبدوري الشخصي بحثت عنه فسمعت أنه بيقضي فترة نقاهة في الشرقية، واللي أعرفه أن فترة النقاهة تكون بعد ما المريض يخف، وسمعنا أنه في غرفة في دور ثالث قعيد الفراش، على الرغم من تعاقد النقابة مع أفضل مستشفيات في مصر".
وأضاف أن المطربة نادية مصطفى، أبلغته بمعلومات في غاية الخطورة، "ودي مكانها في أماكن ثانية، ولدينا معلومات موثقة بالصوت ورسائل صوتية بتقول الحقوا حلمي بكر".
فيما كشف أن نادية مصطفى "لديها رسائل من شخص كان بجوار حلمي بكر، وهو في بيته في قرية في الشرقية، الرسائل دي لازم تسمعها الجهات الأمنية". واختتم كلامه قائلا: "ربنا ينتقم من كل اللي عمل في الراجل كده في أواخر أيامه".


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