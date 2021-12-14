مصطفى فهمي يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع زوجته والسبب الحقيقي لتطليقها

الثلاثاء، 14-12-2021
10:12 ص
وخلال حواره، تحدث الفنان مصطفي فهمي، تفاصيل عن طلاق
ه، قائلا: “كانت أكتر
حاجة عايزاها؛ هي المادة وفلوس، علشان تاخد أكتر حاجة، ده استنتاجي واستنتاج أي حد”.
وأضاف: “كل اللي بيحصل على السوشيال ميديا منها هو لهذا السبب، وفيه حد
بيخطط ويستِّف الليلة دي، انا رفعت قضية على السوشيال وهي مباحث الإنترنت لأن محدش
يدخل بيت حد يصور كل حاجة وينزلها على وسائل التواصل الاجتماعي".
وكشف الفنان مصطفي فهمي، تفاصيل عن طلاق
ه، قائلا: “لازم أخد حقي، وفيه
قانون وقضاء فى البلد والشخص المحترم يروح للقانون، ومش بس حسين ناس كتير مش
عاجبها اللي عملته”.
وتابع: “ماخدتش موبايلاتها واللاب توب بتاعها، أعمل بيهم أيه، أنا طلعت في
الآخر حرامي غسيل، بالهدوم اللي قالت إني أخدتها، بعد الزمن دا كله باخد هدوم
واحدة ست، تشهير بشكل قبيح”.
وعقب قائلا: “أنا ماشهَّرتِش بيها، ولا حد من أهلها، ومش هعمل كده؛ لأن دي
سِتّ، وهي طالعة شهِّرت بيا وبالعيلة، ومعنديش أي حاجة أقولها لها بعد اللي عملته”.
وأضاف مصطفي فهمي: “ادعت عليا إني إرهابي، أنا في يوم من الأيام قولت لها
أنا امكانياتي أقل من طلباتك، وتطلعاتك أكتر مني ومش قادر على تلك التطلعات، مطلوب
مني شقة بـ3 مليون دولار، منين؟”.
وكشف الفنان مصطفي فهمي، عن سبب طلاق
ه من زوجته غيابي وهي فى لندن وليست فى
مصر، قائلا: “حاولت بالتراضي وعن طريقي أنا وهي والأهل وطلع مفيش فايدة”.
وأشار: “طلقتها غيابي ومش فى مصر لأن ملهاش حد هنا فى مصر، واما حصل الطلاق
وعارف عواقبه أنها تبقي فى وسط أهلها، ولكن هنا مين هيحتويها، والموضوع مكنش مفجأة”.
وقال الفنان مصطفي فهمي: “حقوق طليقتي محفوظة ومحدش مانعها تاخدها، ومن أول
يوم قولتلها تستلم حقوقها كلها ومش عايزة تستلم الشنط ولا ترفع قضية بمحكمة
الأسرة، مين اللي مانعها؟، وعيب أشهر بواحدة ست”.
تحدث الفنان مصطفي فهمي، عن علاقته بشقيقه الفنان حسين فهمي، قائلا: “جميلة
جدا، خاصة تلك الأيام وخاصة أننا عذاب دلوقتي”.
وأوضح أنه عندما يتجمع مع شقيقه يقوم بإعادة ذكريات الماضي، معقبا:
“العزوبية حلوة جدا ولا أنصح بها أوى ولكن فى بعض الاحيان تكون مفيدة”.
وعرض الفنان مصطفي فهمي، تفاصيل الرسائل الصوتية التي أجراها مع والد
طليقته برغبته في الطلاق
، قائلا: “كنت عايزة أكلمك وأديك خلفية أن الحياة بينا أنا
وفاتن بقت صعبة شوية وكتير الحقيقة وعلى طول فيه خناقات وشد وجذب وأنا مقدرش
أستحمل انتهيت وحاولت كتير”.
وتابعت الرسالة الصوتية، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي
سي مصر”: “أنا كلمتك علشان أقولك إننا زى ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف ونحل
المشاكل بشكل ودي”.
وقال: “فاتن كسرت الشقة بطفاشة، ودخلوا
الشقة بعد الطلاق
، وهدومها كلها كنت شايلهالها في شنط، فرضا إنها قررت إنها ماتجيش
من لبنان، هتبعت مندوب عنها، وشيلت دا كله وحطيته في حوالي 17 أو18 شنطة”.
وأضاف: نزلنا بيان بعد الطلاق
بإن كل متعلقاتها موجودة، والمؤخر، وعربيتها،
في حالة وصلت إلى القاهرة، وبعتت مندوب من عندها لاستلام متعلقاتها.
وأفاد: “فاتن نزلت مصر واختفت 11 يوم وفي خطة ما، اترسمت، وراحت البيت مع 2
بلطجية، و2 ستات، وطفشوا الباب”.
وتحدث الفنان مصطفى فهمي، عن طليقته فاتن موسى، قائلا: “عيب إني أتكلم على
واحدة ست، ولغاية النهاردة ما اتكلمتش، وأنا مستحمل اللي بيتقال عليا فى السوشيال
ميديا والقذف والسب، ولكن الموقف اللي حصل آخر مرة، هي إنها جابت بتوع أمن، وحطاهم
في الشقة لمدة 12 أو 13 يوم”.
وأضاف : “هي قاعدة فى الشقة لحد دلوقتي، وأنا قاعد في لوكندة، وهدومي كلها
لسه هناك”
وروى الفنان مصطفي فهمي، كواليس بينه وبين عادل إمام في كواليس مأمون
وشركاه، قائلا: “عادل إمام جد جدا ولكن فيه برضو حتة ظرف لذيذة تطلع منه”.
وأوضح: “قاعدين أنا وهو على الكنبة وكل شوية ييجوا شباب من السينمائيين
الجداد يسلموا عليه، وبعد ما تمشي يقولي مين دي، أقوله معرفش يا عادل ما أنا زيك
اشمعني أنا اللي هعرفهم”
وناشد الفنان مصطفى فهمي، النائب العام عن ما حدث من طليقته، قائلا: “ألبس
تهمة إرهاب وأني عايزة أقتلها ويطلع مانشيت يوم السبت القبض على مصطفي فهمي يحاول
قتل فاتن موسي
، أى دا”.
وكشف الفنان مصطفي فهمي، تفاصيل عن أسباب وكيف تم طلاق
ه، قائلا: إنه يرى أن
الطلاق
شيء صحي فى حالة وجود خلافات مستمرة بين الطرفين، إلى جانب الضغط العصبي
والاكتئاب وغيره.
وتحدث الفنان مصطفى فهمي، تفاصيل دوره في فيلم (السرب)، قائلا: “فيلم حلو
أوى ومكتوب كويس