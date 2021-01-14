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مصطفى بكري يكشف حقيقة تقديم علي عبدالعال استقالته

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علي عبدالعال ومصطفى بكري
 
الخميس، 14-01-2021 09:15 م محمد فضل

كشف الإعلامي مصطفى بكري، حقيقة تقديم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، استقالةه من المجلس بعد خسارته رئاسته في دورته الجديدة.
ونفى "بكري" تقديم "عبدالعال" استقالةه أو عزمه على تقديم الاستقالة، مؤكدا أنه ينفي شائعات وجوده بالمركز الطبي العالمى وأكد أنه ذهب إلى البرلمان وأدى القسم مثل أي عضو وأن دفاعه عن ثوابت الوطن لا يتزعزع.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن مجلس النواب السابق والذي كان برئاسة الدكتور علي عبد العال تحمل الكثير فى الـ 5 سنوات الماضية.
وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن الدكتور علي عبد العال أكد أنه راض عن أداء المجلس الذي نجح في إصدار أكثر من 800 قانون وأكد أنه موجود ويتابع جلسات البرلمان.
وأشار بكري إلى أن روح المصريين موجودة من الود بعد أن قام المستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين بالإشادة وتوجيه التحية على المجهود الذي قام به الدكتور علي عبد العال لفترة رئاسته للمجلس السابق.
 

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