مصطفى بكري يستغيث بالملك سلمان ويطلب منه العفو

مصطفى بكري يستغيث بالملك سلمان ويطلب منه العفو



وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكري رسالة استغاثة للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز من أجل العفو عن مواطن مصري محكوم عليه بالإعدام.



وقال بكري عبر "تويتر": "إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وإلي ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان ، صرخة من كل مصري ، نطلب العفو عن المواطن المصري المظلوم مهندس علي أبوالقاسم والذي صدره ضده حكم بالإعدام وسينفذ خلال أيام في جريمه تشير كل الوقائع أنه لم يرتكبها ، نطلب العفو رحمة به وبأسرته ، إن ثقتنا كبيره في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بإعادة التحقيق في القضيه ووقف قرار الإعدام".



واتهم أبو القاسم بلب مخدرات للسعودية، إلا أن الكواليس تشير إلى أن تجار مخدرات دسوها له في معدات كان استوردها من مصر للسعودية دون علم منه بذلك.