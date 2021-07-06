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مصطفى بكري: مصر نفذ صبرها على إثيوبيا بعد تجاوز الخط الأحمر

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مصطفى بكري
Native
الثلاثاء، 06-07-2021 01:59 م

علق البرلماني والكاتب الصحفي مصطفي بكري، علي إخطار إثيوبيا لمصر عن بدء مرحلة الملء الثانية لسد النهضة.
وغرد مصطفي بكري من خلال حسابه الشخصي تويتر :" الوقاحة الإثيوبية تتجاوز كل الخطوط الحمراء ، ووزير الري الأثيوبي يخطر نظيره المصري ببدء الملء الثاني لسد النهضة ، دون إلتزام بقواعد الملء والتشغيل، ودون مراعاة للإتفاقيات والقوانين التي تحدد حقوق الدول الأخري
‏وتابع: "ولاشك أن هذا القرار يمثل تحديا للمجتمع الدولي ، ويطيح بكافة الأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة ، لقد تمسكت مصر بالخيار السياسي وخاضت العديد من جولات الحوار بلاجدوي ، بسبب تعنت الجانب الإثيوبي، ومع ذلك لجأنا إلي مجلس الأمن علي أمل الوصول إلي حل سلمي غير أنه يجب علي أبي أحمد أن يدرك ان الأمن المائي خط أحمر .
وأضاف بكرى أن مصر قد  نفد صبرها ، وقطعا لن تقبل بسياسة الأمر الواقع ، لقد فوض المصريون قيادتهم السياسيه والعسكريه بإتخاذ ماتراه من خيارات ، والشعب كله صفا واحدا خلف قيادته التي يثق فيها ويدعم قراراتها.
يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري قد تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة .
وقام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي الى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل  الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.
 

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