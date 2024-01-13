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مصطفى بكري: خطة حكومية للسيطرة على الدولار دون اللجوء لسياسة التعويم

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الدولار
السبت، 13-01-2024 11:46 ص نسمه عبد الوهاب
كشف الإعلامي مصطفى بكري خطة الحكومة للسيطرة على الدولار دون اللجوء لسياسة التعويم.
وتابع مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار : «هناك تعليمات رئاسية بعدم الموافقة مجددا على أي شروط لصندوق النقد الدولي، من شأنها الإضرار بالمواطنين والكف عن سياسة التعويم».

وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن رفض شروط النقد الدولي حذرمنه  اقتصاديون، منوها أن التعويم قد يؤدي إلى رفع قيمة الدولار إلى 52 جنيها وهو أمر مرفوض.وأضاف مصطفى بكري قائلا: «تم تكليف الحكومة بتوفير مبلغ 3 مليار دولار حر للبنك المركزي للقضاء على السوق الموازية».
واختتم مصطفى بكري: توفير العملات الأجنبية سيؤدي إلى تراجع سعر الصرف دون اللجوء إلى سياسة التعويم مجددا.

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