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مصطفى بكري: حدث جلل وقع بدولة خليجية وبيان هام خلال ساعات

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مصطفى بكري: حدث جلل وقع بدولة خليجية وبيان هام خلال ساعات

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مصطفى بكري
 
الثلاثاء، 29-09-2020 03:28 م محمد فضل

قال الكاتب مصطفي بكرى عضو مجلس النواب، إن هناك «حدث جلل» وقع في إحدى الدول الخليجية، وأنه من المقرر صدور بيان مهم خلال ساعات.
وكتب «بكرى»، في رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هناك حدث جلل وقع في احدي البلدان الخليجية منذ ساعات، ربما يصدر بيان مهم خلال ساعات".
وعلى الرغم من أن "بكري" لم يوضح المقصود، إلا أن النشطاء ومتابعوه حملوا كلامه على ما أثير من أنباء عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، مؤكدين أن المعلومات التي وصلت الإعلاميين وربما القادة السياسيين الأشقاء، تؤكد رحيل الأمير الكويتي.
وكانت الحكومة الكويتية، أصدرت بيانًا قبل ساعات، أكدت على الجميع تحري الدقة في المعلومات التي تنشر واستيقائها من مصادرها الرسمية.

 

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