مصطفى بكري : المواطن بيتكلم عن هياكل الفراخ لازم يبقي في رقابة على الأسواق

السبت، 03-02-2024
04:48 م
نسمه عبد الوهاب
آعلن الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات بزيادة الرواتب واتخاذ إجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومن بين هذه الإجراءات السماح بدخول بعض السلع بدون فرض رسوم جمركية، منوها أنه سيتم تنفيذ هذه التوجيهات في القريب العاجل، معلقا: رغم أن قرار حكومة السماح بدخول 7 سلع بدون جمارك جاء متأخراً، إلا أن الجهود ما زالت مستمرة لتحقيق تلك الإجراءات.
وطالب مصطفى بكري بمحاكمات عاجلة للمحتكرين حتى لو محاكمات عسكرية؛ لأن ذلك أمن قومي، والدولار اليوم انخفض لـ65 جنيها، متابعا: ارتفاع الأسعار
يسبب أزمة كبيرة للمواطنين، لافتا إلى أن عدم الرقابة على التجار مسئولية كبيرة.
وقال الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد: «لا نتصور أن يتحدث المواطن المصري عن هياكل الفراخ التي وصل سعرها 50 جنيها ورغيف العيش، ولازم الرقابة والتموين وحماية المستهلك تنزل الأسواق، وعلى الحكومة أن تنتبه».
موعد زيادة المرتبات
وعلق الإعلامي مصطفى بكري: «نثق في أن الرئيس السيسي وجه بزيادات الرواتب وحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية ودخول بعض السلع بدون جمارك، وتنفيذ تلك التوجيهات قريبا، وقرار الحكومة بدخول 7 سلع دون جمارك جاء متأخرا».
وتابع الإعلامي مصطفى بكري قائلا: «المصريين محتاجين اللي يتكلم معاهم، هاتوا ناس تتكلم كلام موضوعي وتفهم الناس اللي بيحصل، فيه أزمة وغلاء أسعار في العالم، ودا يحتاج التواصل مع المواطن»، مواصلا : أسعار السلع الآن 3 و4 أضعاف سعرها، وأزمة الدولار متعملش كدا، لازم محاكمات عاجلة حتى لو محاكمات عسكرية؛ لأن ذلك أمن قومي، والدولار اليوم انخفض لـ65 جنيها.
وأشار مصطفى بكري إلى أن معاملة الموظفين السيئة سببا في طرد المستثمرين.