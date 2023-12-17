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مصطفى الفقي: ضابط وسيم أقام علاقة مع سعاد حسني لابتزازها وهذا ما حدث (فيديو)

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مصطفى الفقي
الأحد، 17-12-2023 02:26 م

كشف الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي المصري عن كيفية تجنيد الفنانة الراحلة سعاد حسني في المخابرات المصرية.
وقال خلال استضافته في برنامج الصندوق الأسود مع اليوتيوبر الكويتي عمار تقي: " يقال إنه طلب من ضابط وسيم جدًا يشوف سعاد حسني، فيقال والعهدة على الراوي، إنه صاحب سعاد حسني وأقام معها علاقة، وفي الآخر قلها أنا عاوز أفرجك على حاجة، وهو فيلم لما تم بينهما".
وتابع باللهجة المصرية العامية: " بكت سعاد حسني، وقالت له استر عليا، فقال لها إحنا عاوزينك تيجي تزوري المشير عبدالحكيم عامر فبنعمل كده عشان توافقي، فقالت من غير دا كله قولوا تعالى وهاجي حد يقدر يقول لكم لا".
وأضاف: كان في ناس مغلوبة على أمرها محدش يقدر يقول أنه النظام مكنش فيه قاذورات".


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