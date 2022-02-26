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مصر للطيران تعلن عن شرط جديد لآداء العمرة

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السبت، 26-02-2022 03:51 م

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن الخطوات الأخيرة لقبول حجوزات المعتمرين المسافرين لأداء مناسك العمرة،  بناء على تعليمات سلطات المملكة بتطبيق المجر الصحي علي كافة المسافرين بغض النظر عن حالة تحصنيهم خارج المملكة.
وتضمن خطاب شركة مصر للطيران الموجه إلى شركات السياحة، ضرورة التنبيه على فنادق إقامة المعتمرين والمقدمة لخدمة الحجز باتخاذ ما يلزم نحو مخاطبة مديري محطات مصر للطيران بكل من جدة والمدينة المنورة قبل إقلاع الرحلات ب 72 ساعة علي الاقل،  لاعتماد حجز الحجر الصحي واتخاذ اللازم نحو تسهيل إجراءات سفر المعتمرين من المطارات المصرية.
وشددت مصر للطيران، على كافة شركات السياحة، إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتطبيق كافة الإجراءات المطلوبة لاتمام موسم العمرة للمعتمرين المصريين.
 

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