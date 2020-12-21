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مصر للطيران تعلن تعليق جميع رحلاتها إلى السعودية

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مصر للطيران تعلن تعليق جميع رحلاتها إلى السعودية

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مصر للطيران
 
الإثنين، 21-12-2020 12:34 م المصريون

أعلنت شركة مصر للطيران، أنه بناءً على التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربية السعودية ابتدءً من اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع قابل للتمديد، فتم تعليق رحلات مصر للطيران إلي مدن المملكة العربية السعودية.
وتُهيب مصر للطيران بعملائها الذين لديهم حجوزات للسفر من وإلى أي من نقاط الشركة بالمملكة (جدة – المدينة – الرياض – الدمام – القصيم) ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو زيارة موقعنا الإلكتروني egyptair.com لمراجعة حجوزاتهم.
 

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