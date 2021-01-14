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مصر للطيران بشأن الرحلات من وإلى قطر: تخفيض 20% على هذه التذاكر

مصر للطيران
مصر للطيران
 
الخميس، 14-01-2021 10:51 ص محمود أبوسعد

نشرت شركة مصر للطيران بياناً عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي توتير، تُعلن من خلاله عن بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة اعتبارًا من 18 يناير 2021
وأضاف البيان، في ضوء قرار الدولة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر، أعلنت مصر للطيران عن بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 18 يناير 2021.
حيث من المقرر أن تٌسير مصر للطيران رحلاتها اليومية رقم MS935 / MS936 بين القاهرة والدوحة بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة.
بالإضافة إلى ذلك، قررت الشركة تطبيق تخفيض بنسبة 20 % على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة لشراء التذاكر حتى نهاية يناير والسفر حتى 10 فبراير 2021 في إطار التخفيضات التي أطلقتها الشركة بمناسبة رعايتها لبطولة العالم لكرة اليد.
هذا ومن المقرر أن تقلع الرحلة من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا وتصل الساعة 12:55 بتوقيت الدوحة والعودة إقلاع 14:10بتوقيت الدوحة ووصول القاهرة 16:50 بتوقيت القاهرة.
ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز تذاكرهم من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة بجميع أنحاء العالم أو عن طريق مركز الاتصالات 1717 أو موقعها الإلكتروني http://egyptair.com أو عن طريق وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.
كما ترجو مصر للطيران من عملائها ضرورة مراجعة متطلبات وإجراءات السفر من خلال موقعها الإكتروني http://egyptair.com.
 

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