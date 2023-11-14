مصر تودع انقطاع الكهرباء.. ماذا حدث؟

الثلاثاء، 14-11-2023
10:27 ص
زودت وزارة البترول إجمالي كميات الوقود "غاز ومازوت" التي يتم ضخها إلى محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بنحو 12% خلال الأسبوع الجاري بعد تراجعها نهاية أكتوبر من 5 - 8% عقب توقف واردات الغاز الطبيعي من الخارج.
ضخ غاز لمحطات الكهرباء
وأظهرت بيانات الشركة المصر
ية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" الشهر الماضي، أن متوسط إنتاج مصر
من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي (2022-2023)، بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي 5.9 مليار قدم مكعب يوميا.
وتشير الإحصائية التي جاءت في بيان لوزارة البترول، إلى تراجع إنتاج مصر
من الغاز الطبيعي، حيث بلغ خلال العام المالي السابق (2021-2022) نحو 6.7 مليار قدم مكعبة يوميا، كما أن الاستهلاك تراجع أيضا حيث بلغ في العام السابق 6.1 مليار قدم مكعبة يوميا.
وحاولت وزارة البترول تعويض محطات الكهرباء بكميات من المازوت تراوحت بين 10 و17 ألف طن يوميًا كحد أقصى لتعويض النقص الذي حدث في كميات الغاز الموجه إلى محطات الكهرباء التقليدية.