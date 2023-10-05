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مصر تمنح مواطني دولة خليجية تأشيرة دخول لمدة 5 سنوات

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مصر تمنح مواطني دولة خليجية تأشيرة دخول لمدة 5 سنوات

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سفارة مصر بالكويت
الخميس، 05-10-2023 11:17 ص

 

 

أعلنت السفيرة المصرية بالكويت هبة ذكي عن منح المواطنين الكويتيين تأشيرة دخول جديدة إضافية لمصر.

 

صالحة لـ 5 سنوات

 

وأشارت السفيرة هبة ذكي أن هذه التأشيرة صالحة لمدة خمس سنوات، ومتعددة الدخول، على ألا تتجاوز مدة الإقامة الواحدة 90 يوما، برسم يصل إلى 250 دينارا، ويأتي ذلك بهدف التسهيل على الكويتيين في زيارة بلدهم الثاني.

وأوضحت ذكي أن قرار منح الكويتيين تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات جاء بعد قرار وزير الداخلية بالموافقة على منح المواطنين في عدد من الدول من ضمنها الكويت تأشيرة لمدة خمس سنوات متعددة الدخول وذلك في إطار تسهيل وتسريع كافة الإجراءات أمام المواطن الكويتي لدخول مصر.

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