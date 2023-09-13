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مصر تقدم اعتذارًا إلى الكويت بسبب "خطأ غير مقصود"

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مصر والكويت
الأربعاء، 13-09-2023 01:43 م


أعلنت وزارة الخارجية الكويتية تلقي سفارة الكويت لدى مصر اعتذارا بسبب عرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن الحدود الدولية للكويت أثناء محاضرة في إحدى الدورات التي شارك فيها ضباط كويتيون.

خريطة للوطن العربي

وقالت الخارجية في بيان "أوضحت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية أنه وردا على ما ورد لها من المكتب العسكري في القاهرة حول قيام أحد المحاضرين خلال إحدى الدورات التي يشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين بعرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن الحدود الدولية لدولة الكويت، قامت السفارة وبالتنسيق مع المكتب العسكري بالقاهرة بالتواصل مع المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية والجهة المنظمة لهذه الدورة للوقوف على أسباب عرض خريطة غير رسمية لا تتضمن الحدود الدولية المعترف بها لدولة الكويت".
قدموا الاعتذار
وأضافت أن "تلك الجهات بيّنت بأن عرض هذه الخريطة كان خطأ غير مقصود من قبل المحاضر". وأفادت بأن القائمين على الدورة قدموا الاعتذار للحضور عن هذا الخطأ الذي لا يقصد به بأي حال من الأحوال الإساءة لدولة الكويت.
وأشارت إلى أنهم أكدوا على أن العلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين لا يمكن المساس بها أو التأثير عليها.

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