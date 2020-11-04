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مصر تعلن فشل مفاوضات سد النهضة.. ماذا سيحدث؟

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سد النهضة
 
الأربعاء، 04-11-2020 08:36 م محمد فضل

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن عقد اجتماع اليوم بين وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الإتحاد الإفريقى.
وكشفت "الري"، أن المناقشات انتهت إلى عدم توافق الدول الثلاثة حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.
وقد اتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريرًا لجنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقى يشمل مجريات الإجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات إجتماعى هيئة مكتب الإتحاد الإفريقى على مستوى القمة اللذين عقدا يومى 26 يونيو 2020 و21 يوليو 2020 واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
 

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