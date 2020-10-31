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مصر تُعزي تركيا في بيان رسمي

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سامح شكري
 
السبت، 31-10-2020 12:35 م محمد فضل
تقدمت مصر، اليوم السبت، بخالص تعازيها في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة أمس، ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين في تركيا واليونان.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم السبت: "أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم 31 أكتوبر الجاري، عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة بالأمس، مما أسفر عن وقوع ضحايا فضلاً عن إصابة المئات في كل من محافظة إزمير التركية وجزيرة ساموس اليونانية، وذلك بجانب وقوع أضرار مادية جسيمة".
وأضافت الوزارة في بيانها "وتتقدّم مصر بتعازيها لذوي الضحايا الأبرياء في اليونان وتركيا، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".
وأعلنت السلطات التركية، يوم أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير، غربي البلاد إلى 24 قتيلا وأكثر من 800 جريح.
 

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