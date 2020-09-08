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مصر تستأنف رحلاتها إلى موسكو

مصر للطيران
مصر
الثلاثاء، 08-09-2020 08:03 م أحمد سالم
أعلنت الشركة الوطنية مصرللطيران، استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من يوم  الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020، حيث من المخطط أن تشغل الشركة رحلاتها إلى موسكو أيام "السبت والثلاثاء والخميس".

وفيما يخص الإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر إلى موسكو، تُهيب مصر للطيران بالعملاء المسافرين على رحلاتها إلى موسكو ضرورة الحصول على شهادة طبية مع نتيجة اختبار PCR سلبية لفيروس كورونا "COVID-19" من أحد المعامل المعتمدة في مصر صادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول إلى موسكو وأن تكون باللغة الروسية أو باللغة الإنجليزية حتى يتم السماح للمسافرين صعود الطائرة من القاهرة، بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التي تتطلبها الشركة عند الوصول وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا. 

ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم من خلال مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 أو عن طريق موقعها الإلكتروني egyptair.com.

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