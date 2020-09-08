مصر تدعم السودان بـ 4 طائرات لإنقاذ ضحايا السيول

الثلاثاء، 08-09-2020
06:08 م
أحمد سالم
أقلعت ثلاث طائرات
نقل عسكرية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفى نفس السياق أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بشحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الأشقاء بدولة جنوب السودان.
من جانبهم قدم الأشقاء فى دولة السودان الشكر والتقدير للقيادة المصر
ية على الدعم المقدم فى ظل الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، كما أثنى المسئولون فى دولة جنوب السودان على المساعدات
المصر
ية المقدمة لهم فى ظل ما تشهده كافة أنحاء البلاد من معاناة نتيجة السيول، معربين عن عميق امتنانهم للجهود المصر
ية الكبيرة والداعمة لهما فى محنتهما الحالية.
يأتى الجسر الجوى تأكيدًا على الدور الفاعل لمصر
ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة الشعبين الشقيقين، كما يأتي ذلك استكمالًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات
العاجلة إلى الأشقاء من متضررى السيول بجمهوريتى السودان وجنوب السودان.