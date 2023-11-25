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مصر تبدأ تسلم 24 محتجزا من الصليب الأحمر عبر معبر رفح

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السبت، 25-11-2023 06:17 ص نسمه عبد الوهاب
تبدأ  مصر في تسلم 24 محتجزا من الصليب الأحمر عبر معبر رفح، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.
وأعلنت حركة المقاومة حماس إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين وتايلانديين، إلى الصليب الأحمر.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ منذ السابعة صباح اليوم الجمعة، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال، وذلك بعد جهود مصرية وقطرية أمريكية مكثفة.

ويجري حاليا اتصالات مصرية مكثفة مع الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس لتثبيت اتفاق الهدنة ومنع حدوث تجاوزات خاصة بعد إطلاق إسرائيل النار بمحيط المستشفى الإندونيسي،

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