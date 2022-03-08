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مصري في الكويت يتخلص من حياته بطريقة مروعة والكشف عن مفاجأة

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الثلاثاء، 08-03-2022 11:53 ص
أقدم شاب مصري على الانتحار بمحافظة حولي الكويتية، وأفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن الشاب قفز من الطابق الرابع بأحد المباني ما أدى إلى وفاته على الفور.
وبحسب الصحيفة الكويتية فإن الشاب يبلغ من العمر 25 عاماً، ويقطن في محافظة حولي، أكثر محافظات الكويت اكتظاظا بالسكان.
وذكرت الصحيفة أن الشاب المصري ألقى بنفسه من إحدى العمارات، فيما تم إبلاغ النيابة والأدلة الجنائية لمعاينة الجثة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوافد المصري «لديه ملف في الطب النفسي، ويراجع بشكل دوري ليتلقى علاجات».
 

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