مصري في الكويت يتخلص من حياته بطريقة مروعة والكشف عن مفاجأة

الثلاثاء، 08-03-2022
11:53 ص
أقدم شاب مصري على الانتحار بمحافظة حولي الكويت
ية، وأفادت صحيفة
"الأنباء" الكويت
ية أن الشاب قفز من الطابق الرابع بأحد المباني ما أدى
إلى وفاته على الفور.
وبحسب الصحيفة الكويت
ية فإن الشاب يبلغ من العمر 25 عاماً، ويقطن في محافظة
حولي، أكثر محافظات الكويت
اكتظاظا بالسكان.
وذكرت الصحيفة أن الشاب المصري ألقى بنفسه من إحدى العمارات، فيما تم إبلاغ
النيابة والأدلة الجنائية لمعاينة الجثة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوافد المصري «لديه ملف في الطب النفسي، ويراجع
بشكل دوري ليتلقى علاجات».