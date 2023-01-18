مصري توعد زوجته بالضرب فور وصولها السعودية والأخيرة تجبر الطائرة على العودة للقاهرة





قرر قائد طائرة "فلاي أديل" المتجهة صباح اليوم الأربعاء، من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة، إنزال راكبة مصرية تشاجرت خلال اتصال هاتفي مع زوجها الموجود بالسعودية بعدما توعدها بالضرب.

ووفق مصادر بمطار القاهرة فإنه أثناء تحرك الطائرة على الممر للإقلاع فوجئ قائد الطائرة بصراخ الراكبة المصرية وإصابتها بانهيار.

وبعد تهدئتها كشفت حدوث مشاجرة عبر الهاتف مع زوجها الموجود بالسعودية بسبب خلافات عائلية، وجاء ذلك عندما علم الزوج بتحرك الطائرة توعد زوجته بالضرب فور وصولها مطار جدة.

وطلبت الراكبة إلغاء سفرها، الأمر الذي دفع قائد الطائرة للعودة وإنزالها وإلغاء سفرها، فيما استأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير 45 دقيقة عن موعد إقلاعها الأصلي.