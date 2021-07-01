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مصرية تزوجت ثري عربي ثم اكتشفت «الكارثة» والسفير يتدخل بنفسه لحمايتها

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الخميس، 01-07-2021 11:11 ص

وافقت فتاة مصرية على الزواج من ثري عربي، معتقدة بأن الحظ على موعد معها لهذا الزواج، وتودع معه حياة البؤس، والشقاء.
وحسب “أخبار اليوم” ونظرا لصغر سن الفتاة وعدم بلوغها 18 عما استخرج والدها بطاقة مزورة باسم شقيقتها المتزوجة، ووضع صورتها عليها.
وبعد أن تم الزواج من الثري سافرت معه إلى بلده وفوجئت أنه متزوج، وله ٥ أبناء، وأقامت مع زوجته، وأبناءه، وبعد مرور أسبوع، فوجئت بزوجها يطرد الخادمة الفلبينية، ويطلب منها بأن تكون الخادمة.
وبعد فترة أخبرها الزوج بأنه اعتاد بتوقيع الكشف الطبي على العائلة بأكملها كل فترة زمنية محددة، كما هو متبع في الدول الأوروبية، وكي تطمئن على نفسها إلا أنها علمت من الطبيبة بأن ابنة الزوج تعاني من تدهور صحي، خطير، وحالتها تستلزم زرع “كلى”، وأن زوجها طلب منها أن تقوم بعمل التحاليل والفحوصات لها، وإذا توافقت ، فسوف يوهمها بأنها تحتاج إلى جراحة بسيطة، ويتم نقل “الكلى”، إلى ابنته.
وهربت الفتاة من المنزل متوجهة إلى السفارة المصرية، وفجأة حضر الزوج العجوز ثائرا، وغاضبا، يهددها إذا لم تعود معه للمنزل، سوف يبلغ السلطات المصرية عن تزوير أهلها في الأوراق الرسمية، وأنها سافرت معه، لكن بطاقتها تحمل اسم شادية، شقيقتها.
وتدخل السفير، ورد على تهديده، وأخبره بأنه اعترف بلسانه بأنها ليست نجاة، لأن بطاقتها تحمل اسم شادية، التي تعيش بإحدى القري بمحافظة كفر الشيخ، ومتزوجة منذ سنوات، ولم تبرح قريتها قط، أما نجاة فلا تربطه بها أي علاقة، وأعلن بأنها في حماية السفارة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.
 

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