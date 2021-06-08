مصريات وخليجيات.. حقيقة منع إقامة من هم دون الـ40 عامًا بالفنادق دون محرم

الثلاثاء، 08-06-2021
02:02 م
نفت وزارة الداخلية
، ما جاء بدعوى قضائية متعلقة بعدم السماح للسيدات
المصريات
أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتى تقل أعمارهن عن 40 عاما
بالإقامة بالفنادق
دون محرم لأعمار محددة.
وأكد الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي،
على عدم وجود تعليمات أو قرارات للفنادق
والمنشآت السياحية في هذا الشأن.
وجاء ذلك بعد أن “حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء
الإداري بمجلس الدولة جلسة السبت الماضي 5 يونيو، لنظر الدعوى التي رفعها المحامي
هاني سامح، والمحامي بالنقض صلاح بخيت، برقم 48010 لسنة 75 قضائية، والتي تطالب
بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية
للفنادق
والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق
النجمة الواحدة والثلاث نجوم،
بعدم السماح للسيدات المصريات
أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل
أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من
الذكور”.