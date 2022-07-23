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مصرع 4 طلاب بطريقة مأساوية بعد أداء امتحانات الثانوية العامة

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اسعاف
Native
Teads
السبت، 23-07-2022 12:23 م

لقي  4 طلاب  مصرعهم، فجر اليوم، في اصطدام سيارة ملاكي بأخرى نقل، على الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
ولم تكتمل فرحة الطلاب  بانتهاء امتحانات الثانوية العامة وقرارهم بالانطلاق إلى المصيف لقضاء بعض الوقت إثر امتحانات شاقة وطويلة، ووسط لحظات السعادة الخاطفة، زُهقت أعمارهم في حادث سير أثناء استقلال سيارتهم الملاكي على الطريق الدولي الساحلي في كفرالشيخ، قرب مدخل شاطئ النرجس في مصيف بلطيم.
وفقد ضحايا الحادث حياتهم أثناء توجههم إلى المصيف للاستمتاع بإجازة نهاية العام الدراسي، وذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء من امتحانات الثانوية، وفقا لصحيفة الوطن.
والطلاب الأربعة هم «عبدالرحمن درغام مخلوف 18 سنة، زياد الشربيني فؤاد 18 سنة، عبدالرحمن مسلم 18 سنة، وأحمد زغلول عبدالعزيز 18 سنة».
وتم إيداع جثامين الطلاب الأربعة في مستشفى بلطيم النموذجي، تحت تصرف النيابة العامة لحين صدر قرار تسليم الجثامين لذويهم.
 

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