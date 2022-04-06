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مصرع 3 معلمات مصريات في دولة خليجية

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Teads
الأربعاء، 06-04-2022 02:31 م
لقت 3 معلمات مصريات مصرعهن، في سلطنة عمان، أمس الثلاثاء، وجاء ذلك إثر حادث مروري كبير وقع في إحدى محافظات السلطنة.
ونعت سفارة سلطنة عمان في القاهرة، المعلمات المصريات الثلاث اللاتي لقين مصرعهن في حادث سير بالسلطنة.
وأعربت سفارة سلطنة عمان في منشور على حسابها بموقع تويتر، عن تعازيها لأسر المعلمات الثلاث.
وكتبت السفارة عبر تويتر: "تتقدم سفارة سلطنة عُمان في القاهرة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر وذوي كل من:  الأستاذة هبة جاد عبدالحميد السيد، والأستاذة أميرة أحمد مؤمن أحمد، والأستاذة شروق محمد السيد محمد، من جمهورية مصر العربية الشقيقة، واللاتي انتقلن إلى جوار ربهن صباح اليوم في سلطنة عُمان أثر حادث سير أليم، سائلين الله أن يتغمدهن بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهن الصبر والسلوان.. إنا لله وأنا إليه راجعون".
 

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