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مصرع يوتيوبر شهير أثناء تصوير فيديو خطير

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Native
الأحد، 01-08-2021 08:39 م

من أجل حصد آلاف المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، ومقابل ذلك يحصدون المال والشهرة، لكن على الجانب الآخر ربما تكون تلك الشهرة وهوس مواقع التواصل الإجتماعي سبباً في إنهاء حياة بعض مشاهيرها بطريقة قد لا تخطر ببالهم .
اليوتيوبر الدنماركي ألبيرت ديرلند لقى مصرعه أثناء تصويره مقطع فيديو، وهو نجم يوتيوبر شهير دنماركي الجنسية وعمره 22 عام، ولديه ربع مليون متابع على حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، ولديه قناة على يوتيوب يتابعها حوال 170 ألف شخص .، ينشر عليها مقاطع موسيقية ورسوم كوميدية .
وفاة اليوتيوبر ألبيرت ديرلند حدثت خلال تصويره مقطع فيديو لقناته على اليوتيوب، حيث كان متواجداً في إيطاليا ويقوم بتصوير فيديو من أعلى جبل سيسيدا في فال غاردينا الإيطالية، ثم سقط من أعلى الجبل بارتفاع 200 متر ومات في الحال ، بحسب صحيفة نيوزويك.
وبحسب وسائل الإعلام الدنماركية، فقد تم إرسال مروحية مكان الجبل، لكنها لم تتمكن من إنقاذ الشاب اليوتيوبر، حيث توفي مكان الحادثة . وأعلنت والدة الشاب ألبيرت ديرلند، وفاته، في حديث مع وسائل إعلام دنماركية، طالبة من الناس مراعاة خصوصية أسرتها.
كما قالت والدة ألبيرت  لشبكة الأخبار الدنماركية المحلية TV2 إن ابنها كان يصور مقطع فيديو لقناته في منطقة Forcella Pana، الواقعة في جبال الألب الإيطالية، عندما سقط على علو 656 قدمًا من الجبل يوم الأربعاء 28 يوليو الماضي، وقالت جنسن ديرلوند والدة صانع المحتوى: “نحن في حزن كبير، لكني أود أن يعرف جمهوره ما حصل " .
وفي عام 2018، لعب ألبيرت دور البطولة في فيلم كوميدي حائز على جوائز بعنوان “Team Albert”، يدور حول محاولة طالب في المدرسة الثانوية أن يصبح نجمًا على YouTube في يوم واحد.



 

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