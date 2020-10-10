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مصرع متسابقة إسبانية خلال مشاركتها في رالي البرتغال

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مصرع متسابقة إسبانية خلال مشاركتها في رالي البرتغال
 
السبت، 10-10-2020 08:18 م
لقيت المتسابقة الإسبانية لورا سالفو البالغة 21 عاما مصرعها خلال سباق رالي البرتغال، وذلك وفقا لتقرير "موندو ديبورتيفو".

كانت لورا سالفو البالغة من العمر 21 عاما، ملاحة رفقة السائق ميجيل سوسياس، الذي خرجت سيارته عن المسار واصطدمت بشجرة صنوبر.

وعلى الرغم من وصول الأطباء بسرعة، إلا أنهم لم يتمكنو من إنقاذ حياة سالفو، التي لقت مصرعها على الفور، وتوقف سباق رالي.

يذكر أن الثنائي سوسياس وسالفو أحرز لقب بطل رالي في مدينة خيخون بإسبانيا، على متن سيارة " Peugeot 208 Rally4".

بينما شاركت سالفوز الموسم الماضي، برفقة ميجيل جارسيا في سباق " Suzuki Swift Cup".

 

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