كشفت مجلة "فارايتي" عن مصرع الممثل الأمريكي إيدي هاسيل عن عمر يناهز 30 سنة بعد إطلاق النار عليه.وقال الموقع نقلا عن مساعد "هاسيل" إن الأخير تعرض للضرب الرصاص في حادث يرجع أنه محاولة لسرقة السيارة أثناء تواجده في تكساس.ولد هاسيل في 16 يوليو 1990 في كورسيكانا، تكساس. قدم العديد من الأدوارالصغيرة، وأبرزها دور كلاي في فيلم 2010 "The Kids Are All Right"، لعب دورفيل نانس في مسلسل الخيال العلمي "Surface" على قناة NBC .