مصرع النقيب محمود فريد معاون مباحث «أبو صوير»

الخميس، 26-05-2022
01:07 م
لقى النقيب محمود فريد نايف،
معاون مباحث مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية
، وشخص آخر، مصرع
هما، إثر حادث تصادم
سيارتي ملاكي بالكيلو 11، أمام عزبة المنشار بطريق «الإسماعيلية
– بورسعيد».
وعلى الفور جرى نقلهما مصابين
إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقى العلاج، لكنها لفظا أنفاسهما الأخيرة بعد
وصولهما المستشفى، حسب الوطن.
بدأ الحادث بتلقي اللواء منصور
لاشين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية
، بلاغا يفيد بتصادم سيارة ملاكي
بأخرى بالكيلو 11، أمام عزبة المنشار بطريق «الإسماعيلية
– بورسعيد»، وأسفر الحادث
عن إصابة شخصين، ولفظا أنفاسهما الأخيرة فور وصولهما المستشفى.
تبين أن أحدهما النقيب محمود
فريد نايف، معاون مباحث مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية
، الذي أصيب بتوقف بالقلب
والتنفس، واشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح قطعية متفرقة، والآخر بتوقف بالقلب
والتنفس، وكسر مضاعف بالقدم اليمنى، وجرح متهتك بفروة الرأس، ولفظا أنفاسهما
الأخيرة بعد وصولهما المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة
التحقيقات.