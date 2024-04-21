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مصرع إسراء روكا بعد انقلاب سيارتها من كوبري الحرفيين بالقاهرة

elbashayer-2024-04-20_968521
روكا
الأحد، 21-04-2024 08:22 ص


باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة سقوط سيارة التيك توكر الشهيرة إسراء روكا من أعلى كوبري الحرفيين بالنزهة لتلقي الفتاة مصرعها في الحال.

 

تم نقل الجثمان الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات حادث إسراء روكا، واستعجلت تحريات أجهزة الأمن.

 

هل هناك شُبهة جنائية؟

وتشير المعلومات الأولية الى أن عجلة القيادة اختلت في يد إسراء روكا، لتسقط بسيارتها من اعلي الكوبري.

سقوط سيارة إسراء روكا

وكان قسم شرطة النزهة قد تلقى اخطاراً من شرطة النجدة يفيد سقوط سيارة من اعلي كوبري الحرفيين بدائرة القسم.

انتقل رجال الأمن، وتبين من الفحص مصرع قائده السيارة وهي التيك توكر الشهيرة إسراء روكا، وتبين ان عجلة القيادة قد اختلت في يدها لتسقط بسيارتها من اعلي الكوبري وتلقي مصرعها في الحال، تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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