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مصدر مقرب من يحيى الفخراني يكشف مفاجأة عن اعتزاله
مصدر مقرب من يحيى الفخراني يكشف مفاجأة عن اعتزاله
الخميس، 11-02-2021
09:06 ص
المصريون
كشف مصدر مقرب من الفنان يحيى الفخراني مفاجأة كبيرة بشأن إعلان اعتزاله الفن.
وقال المصدر إن الفخراني لم يعتزل وإن الحساب الذي أعلن اعتزاله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يخصه.
وكان حساب منسوب للفخراني عبر تويتر قال : صباح الخير أنا يحيى الفخراني أعلن اعتزالي للفن بعد مسيرة كبيرة وممتعة يارب أكون قدرت افرحكم.
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مصر
المصريون
يحيي الفخراني
اعتزال يحيى الفخراني
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