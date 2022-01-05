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مصدر مقرب من عائلة سمير غانم يكشف حقيقة زوجته الثانية

الفنان-سمير-غانم-1641384931
سمير غانم
Native
Teads
الأربعاء، 05-01-2022 03:02 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انباء في الساعات الماضية، عن ظهور زوجة ثانية للفنان الراحل سمير غانم، ومطالبتها إبنتين دنيا وإيمي سمير غانم بحقها الشرعي في الميراث، مما أثار حيرة الكثير على مواقع التواصل الإجتماعي متسائلين عن حقيقة الأمر.
واضطر احد المصادر المقربين من العاءلة إلى الرد في تصريحات صحافية، والتأكيد على أن الخبر مجرد إشاعات لا تمت للحقيقة بصلة وعار عن الصحة، أما إيمي ودنيا لم تهتما أبداً بالظهور لنفى هذه الأخبار، كما أعرب عن إستياءه الكبير من إنتشار هذه الشائعات، وطالب المتابعين بضرورة التأكد من الأخبار قبل نشرها، خصوصاً وأن العائلة لا تزال تعيش حالة من الحزن على غياب سمير غانم والممثلة المصرية دلال عبد العزيز.
 

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