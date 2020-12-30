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مصادر خاصة تكشف سر نجاة أعضاء الحكومة من تفجير مطار عدن

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الانفجار
 
الأربعاء، 30-12-2020 04:17 م المصريون

ارتفعت حصيلة ضحايا تفجيرات مطار عدن، التي وقعت ظهر اليوم الأربعاء، تزامنًا مع وصول أعضاء الحكومة الجديدة، إلى 25 قتيلا وجريحا، وفق معلومات أولية.
واتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ميليشيا الحوثى بتنفيذ الهجوم الإرهابى على مطار عدن، أثناء وصول أعضاء الحكومة قادمين من السعودية بعد حلف اليمين الدستورى أمام الرئيس، وقال فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قبل قليل: "نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير".
وكشفت مصادر خاصة لـ"المصريون"، سر نجاة الوزراء من هذا التفجير الإرهابي، مشيرة إلى أن الانفجار كان بقنبلة زمنية محدد وقتها وقت وصول مجلس الوزراء بالمطار.
وأكدت المصادر، أن تأخير الطائرة مدة 10 دقائق كان السبب الرئيسي في نجات الوزارء جميعًا.
وقال وزير الإعلام اليمنى: "نؤكد أن الهجوم الإرهابى الجبان الذى نفذته مليشيا الحوثى المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطنى، وأن دمائنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين، نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

واستهدفت 3 انفجارات قوية محيط الطائرة التى هبطت فى مطار عدن الدولى حاملة الوزراء، وأعقب ذلك إطلاق نار كثيف، حيث أسفر الحادث عن وقوع 25 قتيلًا وجريحا.
 

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