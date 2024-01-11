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"مش مصدقة".. أول تعليق لـ ملك زاهر على خطوبة شقيقتها

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الخطوبة
الخميس، 11-01-2024 11:40 ص
 

أعربت الفنانة الشابة ملك زاهر عن سعادتها بخطوبة شقيقتها ليلى من الفنان هشام جمال.

ونشرت ملك صورًا من حفل الخطوبة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "قراءة فاتحة لولي، والله ما مصدقة وأنا بكتب الكلام ده مش مصدقة إن أختي وبنتي حبيبتي اللي ماعنديش أغلى منها فالدنيا بقت أحلى عروسة فالعالم كله، فرحانة من كل قلبي ومطمنة عليها مع أحلى وألذ عريس في الدنيا".
وأضافت: "ربنا يحفظكوا يا حبايبي من العين ويخليكم لبعض العمر كله وأشوفكم دايما مع بعض ومبسوطين".
ونشر "هشام" صور من حفل الخطوبة التي اقتصرت على حضور عدد من الأهل والأصدقاء وعلق عليها قائلا: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة وان شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعي لنا بالتوفيق والسعادة والخير".
وتعاون الفنان هشام جمال مع الفنانة ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرا لظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية.

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