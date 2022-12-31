«مش لاقية آكل بعد ما خرجت من السجن».. منتج يعلن التعاقد مع وفاء مكي على مسلسل جديد

السبت، 31-12-2022
02:23 م
كشف
المنتج تامر الدسوقي عن تعاقده مع الفنانة وفاء مكي
للمشاركة فى بطولة مسلسل
"صيد المغارب".
جاء
ذلك بعد أن أعلنت "مكي" مرورها بأزمة مالية لابتعادها عن العمل الفني منذ
فترة طويلة، حيث أكدت أنها تواجه ظروفا صعبة اضطرتها إلى أن تستدين مبلغاً وقدره
500 ألف جنيه.
وغابت
وفاء مكي
عن الساحة الفنية منذ 7 سنوات، حيث كان آخر أعمالها فى الدراما مسلسل
"الكابوس" الذي تم عرضه فى عام 2015.
وشارك
في بطولة "الكابوس" كل من غادة عبد الرازق وكريم محمود عبد العزيز وأحمد
راتب وبيومي فؤاد ومن تأليف هالة الزغندي وإخراج إسلام خير.
وعن
كيفية إنفاقها خلال تلك السنوات قالت وفاء مكي
في حوارها إنها تزوّجت عقب انتهاء عقوبة
حبسها من أحد ضباط الشرطة، ومازلت حتى الآن تعيش هي وابنها وهو بعمر 11 عاماً، على
معاشه، وبعض مساعدات الأسرة.
وردا
على سؤال حول سبب لجوئها للإعلام مؤخرا قالت: "فاض بي الكيل. الأوضاع الاقتصادية
تزداد صعوبة ومتطلبات الحياة مرهقة، ومن غير المعقول أن أعيش وابني بمبلغ لا يتجاوز
3 آلاف جنيه، ومساعدات من الأقارب في بعض الأحيان".
كانت
فترة التسعينيات شهدت تحقيق وفاء مكي
انطلاقة فنية مثالية ضمنت لها مكاناً مميزاً في
أفلام ومسلسلات عدة خلال تلك الفترة، لكن دخولها السجن بتهمة تعذيب خادمتها أوقف تلك
المسيرة لـ"فتاة أحلام الشباب".
خرجت
وفاء من السجن في عام 2004 وعادت إلى التمثيل قبل ثورة 25 يناير 2011 بشهور قليلة من
بوابة المسرح، لكن سريعاً ما خرجت من المشهد الفني بأكمله.