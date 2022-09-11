«مش عايز أتحمل غلطاتها».. عمر كمال يعلن فسخ خطوبته

الأحد، 11-09-2022
08:48 ص
أعلن الفنان عمر كمال
، عن فسخ خطوبة
ه، رافضا كشف هوية خطيبته، كما رد
على الانتقادات التي توجه له طوال الوقت
بسبب ما وصل له من نجاح ونجومية.
وخلال لقائه مع برنامج "تفاعلكم" قال عمر كمال
إنه عاش معاناة
قبل وصوله لهذا النجاح ورغم ذلك يتعرض للتنمر وقال " أنا كنت تحت البلاط
وجبتها من الصفر وناس كتير بيحقدوا عليا ومش حابين دا، لأن عندهم عقدة الخواجة
وفاكرين الفنان بيتولد بمعلقة ذهب، ومرة روحت فرح شخص ما معروف ومحترم والناس
انتقدتني وقالوا مين دا؟.
وأضاف عمر كمال
" أنا كنت شغال في بنزينه والزبون مكنش بيفتح شباك
العربية يكلمني، ومع ذلك عمري ما حقدت على حد وكنت بقول ربنا يكرمهم.. ودلوقتي لما
بروح بنزينة بنزل بنفسي أسلم على كل الناس.
وأشار عمر كمال
إلى أن سبب ابتعاده عن المهرجانات في الفترة الأخيرة يعود
لاختيارات الجمهور التي تفرض عليه اللون الغنائي المحبب لهم وأن مهمته هي إسعادهم.
وتطرق عمر كمال
للحديث عن حياته العاطفية مشيرا إلى أنه كان في علاقة خطوبة
ولكن لم تتوج بالزواج لافتا إلى أنه لم يكشف عن هويتها حتى لا يلتصق اسمه بها بعد
الانفصال، مضيفا " مش عايز أدفع فاتورة غلطاتها".
عمر كمال
وندى الكامل
:
في أول تعليق لها على أخبار ارتباطها بالمطرب عمر كمال
؛ ردت ندى الكامل
طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على هذا الاخبار .
ونشرت ندى الكامل
عبر خاصية ستورى انستجرام صورة لها وعلقت :" أنا غير
مرتبطة حاليا ؛ فانا عزباء ولا أنوي
الزواج اوالارتباط خلال الفترة المقبلة ".