الأحد 20 نوفمبر 2022
توقيت مصر 15:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مجلس الدولة ينظر دعوى غلق وحظر صفحات عبدالله رشدي

ضبطا أمهما تمارس الرذيلة مع عشيقها.. شابان يهشمان رأس رجل حتى الموت

أول تعليق من شقيق رامز جلال على أنباء إصابته بالعمى

تزوج عليها سرًا وعندما علمت زوجته الأولى فعلت ما لم يتوقعه أحد!

تنفيذ حد القتل في مواطن سعودي لتهريبه المخدرات

فيديو.. محمد صلاح يحرج سيدة ويرفض مصافحتها في الكويت

شاهد.. الشيف بوراك يفتتح فرع قطر ويفاجئ الجميع بالمشاركة في عرض راقص بشكل مذهل

على خُطى خالتها.. ابنة أخت إلهام شاهين في مشهد جرئ وقبلات ساخنة

أنكر نسب طفليه.. هالة صدقي تحتفل بطلاقها من سامح سامي وفنانات يُرسلن التهاني

مصرع 11 وإصابة 27 في حادث مروع على طريق الزعفرانة

ADS
 

«مش طايق أشوفها».. محمد عبدالرحمن يهاجم فنانة شهيرة

images
محمد عبدالرحمن
Native
Teads
الأحد، 20-11-2022 09:21 ص


نشر نجم مسرح مصر الفنان محمد عبد الرحمن تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب عبد الرحمن:"بجد ميريام فارس ديه بقت من ضمن اكتر عشر حاجات بتعصبني وبقت الاولي بلا منازع بجد مش طايق اشوفها".

وكان كشف الفنان  محمد عبد الرحمن، الشهير ب_ "توته" كواليس حفل زفافه وصعود المطرب عمرو دياب وعدد كبير من المعجبين خلفه، لدرجة أن أصدقاءه المقربين لم يصلوا وقت الفرح.


وقال محمد عبد الرحمن، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج « رمضان أحلى» المذاع على قناة صدى البلد: "فرحي كان مليان ناس معرفهاش.. وكنت انا العريس ومعرفش حد وبسأل واحد واحد انت مين حضرتك ولفيت على كل المعازيم اسألهم".
اضغط هنا لمشاهدة التغريدة.

 

إقرأ ايضا

654840_0

مجلس الدولة ينظر دعوى غلق وحظر صفحات عبدالله رشدي

images

ضبطا أمهما تمارس الرذيلة مع عشيقها.. شابان يهشمان رأس رجل حتى الموت

image

أول تعليق من شقيق رامز جلال على أنباء إصابته بالعمى