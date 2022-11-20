«مش طايق أشوفها».. محمد عبدالرحمن يهاجم فنانة شهيرة

محمد عبدالرحمن

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نشر نجم مسرح مصر الفنان محمد عبد الرحمن تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وكتب عبد الرحمن:"بجد ميريام فارس ديه بقت من ضمن اكتر عشر حاجات بتعصبني وبقت الاولي بلا منازع بجد مش طايق اشوفها".



وكان كشف الفنان محمد عبد الرحمن، الشهير ب_ "توته" كواليس حفل زفافه وصعود المطرب عمرو دياب وعدد كبير من المعجبين خلفه، لدرجة أن أصدقاءه المقربين لم يصلوا وقت الفرح.





وقال محمد عبد الرحمن، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج « رمضان أحلى» المذاع على قناة صدى البلد: "فرحي كان مليان ناس معرفهاش.. وكنت انا العريس ومعرفش حد وبسأل واحد واحد انت مين حضرتك ولفيت على كل المعازيم اسألهم".

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